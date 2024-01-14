ТРЦ «Космополит» у Києві навмисно підпалив 7-річний хлопчик – поліція

ТРЦ «Космополит» у Києві навмисно підпалив 7-річний хлопчик. Такі висновки оприлюднила поліція Києва 14 січня, передає НСН. Нагадаємо, пожежа в торгово-розважальному центрі сталася 13 січня у другій половині дня.

Поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу у Солом’янському районі столиці. Кримінальне провадження розпочато за фактом умисного знищення або пошкодження майна.

Інформація про пожежу у ігровій кімнаті одного з торговельно-розважальних комплексів Солом’янського району столиці надійшла до поліції ввечері 13 січня. На місці працювали наряди поліції, ДСНС та медики. Відвідувачів торгового центру вчасно евакуювали, серйозних травм та ушкоджень громадяни не отримали.

Надалі, під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик – відвідувач парку розваг.

Батьки разом з дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для дачі показів. За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.

Поліція звертається до громадян, будь ласка, спілкуйтеся зі своїми дітьми та роз’яснюйте їм правила поводження з вогнем та легкозаймистими матеріалами. Пам’ятайте, ігри з вогнем можуть призвести до трагічних наслідків, – йдеться у повідомленні

У ДСНС повідомляли, що 13 січня о 15:57 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу по вул. Вадима Гетьмана.

Загоряння сталося в одному із приміщень торговельного центру на 4 поверсі.

Під час гасіння пожежі було евакуйовано близько 200 осіб.

На місці працювали 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.

О 17:42 загорання у одному із приміщень торговельного центру ліквідовано на площі 50 кв.м.

Після ліквідації пожежі до медиків звернулось троє осіб за допомогою, проте від госпіталізації відмовились.

Пожежа ТРЦ «Космополит» у Києві: фото, відео від ДСНС

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