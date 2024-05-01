У Луцьку 19-річна горе-матір заморила голодом одномісячну доньку. Їй повідомили про підозру і тепер судитимуть.
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передають Новини України – НСН.
Через умисні дії матері немовля не прожило і двох місяців.
За процесуального керівництва прокурорів #Луцької окружної #прокуратури 19-річній жительці Луцька повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).
Заморила голодом одномісячну доньку
Слідство встановило, що, народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині.
Маля померло.
Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування.
Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
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