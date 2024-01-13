У Києві сталася пожежа в ТЦ – евакуювали близько 200 людей

Вдень 13 січня у Києві сталася пожежа в одному з торгівельних центрів. Було евакуйовано близько 200 відвідувачів.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє НСН.

За його словами, загорання сталося у Соломʼянському районі столиці в ТРЦ “Космополит”.

Попередньо, пожежа почалася на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті.

За даними ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло о 15:57.

Під час гасіння пожежі з торогового центру евакуйовали близько 200 осіб. При цьому евакуація продовжується, інформація уточнюється.

На місці працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.

На цей час постраждалих немає. До медиків ніхто не звертався, додав Кличко.

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