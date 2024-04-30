На Рівненщині судили військового за те, що закликав знищити 450 депутатів Верховної Ради. Суд відбувся 26 квітня, вже відомий вирок.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

З оприлюднених матеріалів справи відомо, що військовослужбовця Збройних сил України визнали винним у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.

Дубровицький районний суд Рівненської області встановив, що військовослужбовець, перебуваючи за місцем військової служби на території Висоцької територіальної громади Сарненського району Рівненської області, приблизно 28 липня 2022 року (точного часу органом досудового розслідування не встановлено), будучи незадоволеним діючою владою в Україні, а також значними втратами, які несли Збройні Сили Україні, записав відеоролик, в якому закликав у насильницький спосіб, із застосуванням зброї, знищити 450 депутатів Верховної Ради.

Цей відеоролик він надіслав знайомому, який адміністрував паблік у Фейсбуці, з метою розповсюдження. Хоча знайомий стверджував, що не був ознайомлений зі змістом відеозапису, він розмістив його на своїй сторінці у соцмережі ТікТок. Пізніше відео поширилося в інших соціальних мережах та групах.

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину і заявив, що щиро розкаюється. Він пояснив, що надіслав відеоролик з наміром розмістити його в ТікТок, але пізніше попросив видалити запис. Також він зазначив, що дуже шкодує за вчинок, особливо з урахуванням відповідальності за двох малолітніх дітей.

Суд ухвалив рішення засудити військовослужбовця до 1 року позбавлення волі умовно, звільнивши його від відбуття покарання на такий же строк.

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