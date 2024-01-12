У Харкові горіла дитяча обласна лікарня – на пожежу виїхали 11 оперативних відділень

У Харкові горіла дитяча обласна лікарня 12 січня. Про це повідомляє ДСНС, передає НСН.

12 січня о 16:40 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у триповерховому корпусі Обласної дитячої клінічної лікарні.

Враховуючи наявність в будівлі великої кількості дітей, до місця виклику відразу було направлено 11 оперативних відділень ДСНС.

По прибуттю перших підрозділів спостерігалось задимлення на першому поверсі. До цього моменту персоналом медичного закладу вже було евакуйовано у безпечне місце 52 особи: 23 жінки та 29 дітей.

Під час проведення розвідки вогнеборці врятували із задимленої зони ще 3 жінки і 1 дитину.

Пожежа виникла у приміщенні комори. Її площа становила 15 кв.м.

Ліквідація пожежі відбулась о 17:30.

Ще новини України: На Львівщині зайнялась багатоповерхівка – 6 людей опинились заблокованими на балконі