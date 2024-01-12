Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ПодіїХарків

У Харкові горіла дитяча обласна лікарня – на пожежу виїхали 11 оперативних відділень

Адмін сайту
У Харкові горіла дитяча обласна лікарня – на пожежу виїхали 11 оперативних відділень

У Харкові горіла дитяча обласна лікарня 12 січня. Про це повідомляє ДСНС, передає НСН.

12 січня о 16:40 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у триповерховому корпусі Обласної дитячої клінічної лікарні.

Враховуючи наявність в будівлі великої кількості дітей, до місця виклику відразу було направлено 11 оперативних відділень ДСНС.

У Харкові горіла дитяча обласна лікарня – на пожежу виїхали 11 оперативних відділень

По прибуттю перших підрозділів спостерігалось задимлення на першому поверсі. До цього моменту персоналом медичного закладу вже було евакуйовано у безпечне місце 52 особи: 23 жінки та 29 дітей.

Під час проведення розвідки вогнеборці врятували із задимленої зони ще 3 жінки і 1 дитину.

Пожежа виникла у приміщенні комори. Її площа становила 15 кв.м.

У Харкові горіла дитяча обласна лікарня – на пожежу виїхали 11 оперативних відділень

Ліквідація пожежі відбулась о 17:30.

У Харкові горіла дитяча обласна лікарня – на пожежу виїхали 11 оперативних відділень

Ще новини України: На Львівщині зайнялась багатоповерхівка – 6 людей опинились заблокованими на балконі

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×