На Львівщині у Червоноградському районі сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Шестеро людей, серед яких троє дітей, на балконі кричали про допомогу.

Про це НСН повідомляє із посиланням на ДСНС Львівської області.

3 січня о 19:38 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в с. Павлів на вул. Джерельна, 14 Червоноградського району. Пожежа виникла в квартирі на четвертому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку, інформує ДСНС.

На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікон квартири вибивалося полум’я. Густий чорний дим, заповнив сходову клітку будинку. На балконі сусідньої квартири про допомогу кричали люди.

Рятувальники включились у спеціальні засоби захисту органів дихання та зору та приступили до проведення робіт з гасіння пожежі та порятунку людей.

За допомогою спеціальних рятувальних пристроїв вогнеборці врятували з сусідньої квартири 6 людей, з них 3 дітей. Врятованих 3 жінок та дітей рятувальники передали працівникам медичної допомоги.

О 20:08 вогнеборці локалізували пожежу та о 20:43 ліквідували в складі 2-х ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м. Також пошкоджено облицювання стін та стелі на площі 45 кв.м та речі домашнього вжитку на площі 8 кв.м, повідомили в ДСНС Львівщини.

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