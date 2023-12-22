У Києві впала стеля в укритті школи під час повітряної тривоги (відео)

У Києві впала стеля в укритті школи під час повітряної тривоги. Подробиці про обвал розповіли у КМВА, передає НСН.

Тг-канали повідомляють, що інцидент стався в укритті школи 229, там у цей час перебували діти.

На відео видно, що спочатку зі стелі в декількох місцях струменем тече вода, а потім раптово обвалюються кілька плит зі стелі разом зі світильниками.

При цьому видно, що у кутку, де стався обвал, знаходилося досить багато дітей, вони туляться до стін.

На фоні чутно крики, тож, схоже, деякі діти налякані. Водночас ті, хто знаходився дещо далі від місця катастрофи, спокійно знімають на телефон все що відбувається.

Заступник міністра з питань стратгалузей промисловості Тимур Ткаченко вже пообіцяв провести експертизу та слідство.

“Під час повітряної тривоги діти були в укритті, стався обвал стелі через прорив труби. На щастя, ніхто не постраждав. Школа 1981 року. Вже встановлюються деталі. Слідчо-оперативна група та експертиза будуть найближчим часом”, написав він у Facebook.

Він додав, що укриття перевірялося нещодавно – одразу після його ремонту, який було проведено “за небюджетні кошти благодійного фонду”.

У Києві впала стеля в укритті школи – подробиці від КМВА

Зазначається, що зірвало вентиль батареї опалення.

Стеля в даному укритті типу «армстронг» – з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли.

Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води, обвалився сегмент підвісної стелі. Постраждалих, на щастя, немає, вже призначена службова перевірка.

Вже проводиться обстеження і підготовка укриття до ремонтних робіт. Підрядна організація пообіцяла до ранку понеділка усунути наслідки аварії. Роботи проведуть за позабюджетні кошти.

Зазначається, що вказане укриття зовсім нещодавно було відремонтовано. Після ремонту укриття пройшло перевірку.

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