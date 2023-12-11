В Києві стався обвал ґрунту: є загиблий та поранений (фото)

У понеділок, 11 грудня, у Києві стався обвал ґрунту під час ремонтних робіт. Внаслідок цього один чоловік загинув, ще один травмований. Про це повідомляє КМВА, передає НСН.

В Києві стався обвал ґрунту

Зазначається, що трагічний інцидент стався у Печерському районі столиці. Там відбувалися ремонтні роботи опорної стіни для утримання ґрунту, під час яких стався обвал.

“Внаслідок цього один чоловік загинув та ще один травмований. Останнього госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають роботи з розбору завалу.

Також у мережі з’явилися фото з місця події.

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