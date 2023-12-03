У Київській міській військовій адміністрації розповіли, чи змінять комендантську годину у Києві на Новий рік

У Києві на різдвяні та новорічні свята змінювати комендантську годину не будуть.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко, повідомляє НСН з посиланням на прес-службу КМВА.

“Комендантська година, як і визначено, буде в місті Києві з 00:00 до п’яти годин ранку”, – заявив він.

Попко додав, що сьогодні на Софіївський площі заплановано початок монтажних робіт із встановлення новорічної ялинки.

Чи змінюватимуть комендантську годину у Києві на Новий рік – відповіли у КМВА

“Відкриття буде на 6 грудня – День святого Миколая. Ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів – без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію”, – зазначив він.

Голова КМВА підкреслив, що на Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів – ані ярмарок, ані святкувань. За його словами, таке рішення, ухвалила Рада оборони Києва.

Новорічні святкування у Києві

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко заявляла, що цьогоріч у Києві великих новорічних святкувань не планується. Однак на Софійській площі встановлять головну ялинку країни та фотозону.

Новий календар

Помісний собор Православної церкви України у липні 2023 року ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюбліанський календар.

Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським календарем в інші дати.

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