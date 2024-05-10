10 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

10 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 10 травня. День океану-матері, День руху для здоров’я і День довіри своїй інтуїції. Православні християни вшановують пам’ять апостола Симона. А також у вірян сьогодні Світла П’ятниця. Залишилося 235 днів до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 807 день повномасштабної війни в Україні.

10 травня – яке сьогодні церковне свято

10 травня в церковному календарі – день пам’яті апостола Симона. Святий апостол Симон Зилот був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він також відомий як Симон Кананит. Симон Зилот походив з міста Кана Галилейського. Його прізвисько Зилот в перекладі з грецької означає “ревнитель”. Це вказує на його ревності до іудейського закону.

А ось Кананит пояснюється як “уродженець Кана” або “ревнитель”. Симон був присутній на першому диві Ісуса – перетворенні води в вино на весіллі в Кані Галилейській. Він прийняв дар Святого Духа разом з іншими апостолами в день П’ятидесятниці.

Святий апостол Симон проповідував в Іудеї, Єгипті, Лівії, Киринеї та Британії. За преданням, Симон Зилот помер мученицькою смертю на Чорноморському узбережжі Кавказу, можливо в Абхазії або Персії. Його мощі зберігаються в різних місцях, включаючи Новоафонський монастир в Абхазії та базиліку апостола Андрія Первозванного в Кельні.

10 травня у світі

День океану-матері

День океану-матері відзначається щорічно 10 травня. Ця подія присвячена визнанню життєво важливої ролі, яку океани відіграють у підтримці життя на Землі, і підвищенню обізнаності про важливість захисту та збереження наших морських ресурсів.

День довіри своїй інтуїції

Щорічно 10 травня відзначається День довіри своїй інтуїції. Це день, який спонукає людей прислухатися до свого внутрішнього голосу та довіряти своїм інстинктам.

Всесвітній день руху для здоров’я

10 травня світова спільнота відзначає День руху для здоров’я (World Move for Health) – щорічна глобальна ініціатива сприяння фізичній активності, що фінансується Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) із широким залученням громадських організацій у всьому світі.

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Іменини 10 травня

Кирило, Василь, Таїсія.

Талісманом людини, народженої 10 травня, є смарагд. Вважається одним із найшанованіших каменів. У давнину смарагд цінували більше, ніж діамант. Він символізує весну, молодість, надію, майбутнє, справедливість та гармонію.

Традиції, заборони, прикмети 10 травня

Світла П’ятниця припадає на відповідний день тижня після Великодня (Світлої седмиці). Це свято приурочене до однієї із найбільших подій для християнського світу – Воскресіння Ісуса Христа. Весь тиждень після Великодня вважається святковим, але Світла П’ятниця займає у ньому особливо почесне місце.

У 2024 році Світла п’ятниця припадає на 10 травня.

По церквах у цей день вшановують ікону Божої Матері, названу «Живоносне Джерело». Традиція передбачає освячення води під час богослужіння, а також хресний хід до найближчого струмка або озера. Освячену воду бажано використати для поливу садку або городини для отримання щедрого врожаю.

У слов’янських народів Світлу П’ятницю називали Прощеним днем. За традицією теща з тестем запрошували у гості зятя або усю його сім’ю. Дівчата в цей день прокидалися удосвіта, щоб набрати для вмивання роси. Вважалося, що у цей спосіб вони надовго збережуть красу.

Також цього дня за традиціями, не пов’язаними з релігією, знахарі та знахарки йшли до лісу, щоб зібрати лікувальних трав. Вважалося, що вони набувають найсильнішої енергії.

Що не можна робити 10 травня

Не можна сваритися та лихословити.

Відвідувати кладовища.

Не можна працювати в землі.

Краще не вживати алкогольні напої.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

Наші пращури спостерігали за птахами: почули крик сови — чекайте на похолодання, птахи співають до світанку — буде дощ.

Крім того:

ясний схід сонця – літо, ймовірно, вітряним буде.

кріт розкидає землю навколо нори — до дощової погоди;

під час дощу сильний вітер — чекайте на покращення погоди;

вже лопають сережки на березі — час садити хліб;

йде дощ — до негожого літа.

10 травня в історії

Визначні події

1881 — Румунію проголошено королівством.

1925 — у Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона.

1940 — Вермахт вторгнувся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.

1940 — Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем’єром став Вінстон Черчилль.

1993 — на вершині Евереста одночасно зібралися 40 осіб з дев’яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі.

Народилися 10 травня

1916 — Алла Лисянська, українська художниця.

1938 — Марина Владі, французька акторка.

1956 — Владислав Лістьєв, журналіст, телеведучий.

1961 — Іван Малкович, український поет і видавець, власник і директор видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га.

1980 — Олександр Мацієвський, солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України. 30 грудня 2022, біля м. Соледар був розстріляний російськими військовими за вигук «Слава Україні!»

2020 — Принц Карл Люксембурзький, єдина дитина спадкоємного великого герцога Гійома.

Померли 10 травня

1917 — Іван Алчевський, український співак (ліричний тенор), громадський діяч; син Олексія Кириловича і Христини Данилівни Алчевських, які заснували місто на Луганщині.

1960 — Юрій Олеша, радянський прозаїк і драматург.

1977 — Джоан Кроуфорд, американська акторка німого й звукового кіно, танцюристка, лауреат премій «Оскар» і «Золотий глобус».

2002 — Ів Робер, французький кінорежисер, актор та сценарист.

2010 — Платон Костюк, український фізіолог, нейрофізіолог, біофізик, Академік НАН України, АМН України.

2022 — Леонід Кравчук, перший Президент України

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