Українці можуть оскаржити придатність до служби в ЗСУ – як це зробити

Адвокат пояснює, як оскаржити придатність до служби в Збройних силах, якщо людина не згодна з рішенням військово-лікарської комісії

Якщо ви не згодні з рішенням військово-лікарської комісії, цей висновок можна оскаржити. Це можна зробити як через комісії вищого порядку, так і через суд.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Адвокат юридичної компанії “Riyako&Partners” Катерина Аніщенко зауважила, що оскаржити придатність до служби теоретично справді можливо, але це складна процедура.

Адвокат коротко описує алгоритм оскарження:

1. Написати заяву/скаргу особи щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК.

2. Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

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Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або принести до вищої ВЛК самостійно, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

“За результатом розгляду скарги ВЛК переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, який і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК)”, – каже Катерина Аніщенко.

Вона також додала, що в той же час судове оскарження здійснюється в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

Оскаржити рішення ВЛК виключно за медичними показниками неможливо, адже це не входить в компетенцію суду. Але суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК.

Також він може зобов’язати провести повторний медичний огляд та дообстеження військовослужбовця у випадку відмови відповідної ВЛК їх проводити, зауважує Аніщенко.

“Але загалом можна сказати, що якщо військовозобов’язаний чи військовослужбовець вважає, що огляд проводився не ретельно, не було взяти до уваги скарги, що призвело до відсутності у рішенні комісії реальної картини стану здоров’я військового, він вправі оскаржити висновки ВЛК”, – пояснює адвокат.

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