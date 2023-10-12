Незабаром в Україні з’явиться єдина інформаційна система укриттів. Чим вона буде корисна для українців розповіли в ДСНС

Держава розробляє єдину інформаційну систему «Облік і візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту». У ній українці зможуть побачити найближчі та найзручніші для них укриття.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає НСН.

Побачити готовий ресурс можна буде за кілька днів чи тижнів, зазначили у відомстві.

Офіційна державна база укриттів відрізнятиметься від подібних продуктів, які сьогодні вже існують, стверджують у ДСНС. Її наповнення та верифікацію, а також вимоги до адміністрування чітко регламентуватимуть.

В Україні з’явиться єдина інформаційна система укриттів – що зміниться

Зокрема, адмініструвати систему будуть представники державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також територіальних органів ДСНС.

Пізніше систему планують інтегрувати в мобільний застосунок «Дія». Відповідні переговори відомство наразі веде з Міністерством цифрової трансформації, додали в ДСНС.

Стан укриттів в Україні

Президент України Володимир Зеленський 2 червня на засіданні Ставки верховного головнокомандувача доручив провести ревізію всіх захисних споруд України.

Перевірки почалися після загибелі трьох людей у Києві під час ракетної атаки просто біля замкненого укриття. У межах цієї справи правоохоронці затримали першого заступника голови Деснянської районної держадміністрації, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця.

У середині червня повідомляли, що в Україні перевірили майже 63 тисячі укриттів, що становить понад 99% від їхньої загальної кількості. З них зачиненими або непридатними до використання виявилися майже 33%, тобто третина.

Пізніше в уряді затвердили нові норми будівництва укриттів. Документ встановлює вимоги щодо їхніх захисних властивостей та містить розрахунки конструкцій.

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