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Cуспільство

У Київській області запрацювала єдина служба порятунку 112

Журналіст
У Київській області запрацювала єдина служба порятунку 112
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Після столиці єдина служба порятунку 112 запрацювала у Київській області. Про це повідомли у МВС, передає НСН

Єдина телефонна служба виклику екстрених служб 112 повноцінно запрацювала у Київській області.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, якого цитує пресслужба відомства.

112 – це номер для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Він використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

Впровадження єдиного номера виклику екстрених служб розпочалося з міста Кмєва у липні місяці.

У Київській області запрацювала єдина служба порятунку 112

У Київській області запрацювала єдина служба порятунку 112

Ігор Клименко

За словами міністра, майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції.

“На лінію можуть звернутися і люди з порушенням слуху чи мовлення. Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тисячі таких звернень з 1 липня 2023 року.

Не збавляємо темпи й продовжуємо працювати над тим, щоб служба 112 якнайшвидше функціонувала на всій території України. Робота триває. Далі буде!”, – наголосив Клименко.

У МВС зазначали, що підключення Служби екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 відбуватиметься в чотири етапи, до кінця 2024 року.

Водночас реалізація заходів із розгортання Системи 112 на всій території України залежить від безпекової ситуації.

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