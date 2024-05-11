11 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

11 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 11 травня. Всесвітній день мігруючих птахів та Всесвітній день технологій. Православні вшановують пам’ять рівноапостольних Кирила і Мефодія. А також у вірян сьогодні Світла субота. Залишилося 234 дні до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 808 день повномасштабної війни в Україні.

11 травня – яке сьогодні церковне свято

11 травня в церковному календарі – день пам’яті рівноапостольних Кирила і Мефодія. Вони народилися у багатій родині в місті Солуні. Ще в юні роки вирішили залишити все мирське і вирушили на гору Олімп. Там вони подвизалися і почали вивчати слов’янську мову. Згодом переклали чимало церковних книжок на слов’янську. Саме їм належить створення кирилиці — абетки слов’ян. Без неї неможливо було проводити богослужіння.

11 травня у світі

Всесвітній день технологій

11 травня кожного року відзначаємо Всесвітній день технологій, що походить з Національного дня технологій в Індії та отримав поширення і підтримку у світі.

Всесвітній день мігруючих птахів

Кожної другої суботи та другої неділі травня святкується Всесвітній день мігруючих птахів. Засновниками свята є орнітологи із лабораторії Корнелла США, які у 1993 році запропонували відмічати цю дату.

Іменини 11 травня

Олександр, Йосип, Кирило, Мефодій, Костянтин, Михайло, Ростислав.

Талісманом людини, народженої 11 травня, є сердолік. Один із різновидів агату. Здавна вірили, що сердолік допомагає зберегти щастя в родині свого власника

Традиції, заборони, прикмети 11 травня

11 травня 2024 року православні відзначають Світлу суботу – заключний день великоднього тижня. У суботу заведено відвідувати храм, де священнослужителі роздають артос – хліб, освячений у перший день Великодня, символ невидимої присутності Господа і вічного життя.

Цього дня добре піти в храм, поставити свічку, помолитися. Кирило і Мефодій вважаються покровителями учнів і студентів, а також усім, кому наука дається нелегко. У святих просять допомоги в навчанні й дарувати знання.

Світла субота – це час радості та свята, період примирення і любові, коли до оточуючих важливо ставитися з доброзичливістю, співчуттям і прощенням. День добре провести в колі близьких і друзів, можна займатися повсякденними справами.

У народному календарі Світлу суботу називають “Хороводницею” – за старих часів у цей день влаштовували хороводи, гуляння і знайомства, а також вирушали чистити джерела.

Що не можна робити 11 травня

У Світлу суботу заборонена важка фізична робота – акцент потрібно зробити на відпочинку і спілкуванні з рідними. Також цього дня не заведено відвідувати кладовища і поминати покійних. Не можна сваритися, створювати конфлікти, лаятися і сумувати.

Народні прикмети не радять цього дня братися за нові справи, якщо не завершили старі – успіху ніде не буде. Незаміжнім дівчатам не можна підмітати підлогу і виносити сміття – можна вимести наречених. Також цього дня намагаються не грати весілля, інакше союз буде неміцним, і побоюються перераховувати гроші – це до безгрошів’я.

А також

Не можна купатися у водоймах.

Не варто купувати надто дорогі речі.

Заборонено працювати в полі чи на городі.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

Якщо на світанку яскраво мерехтять зорі — буде дощ. У давнину спостерігали за погодою вночі: якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить, буде хороший врожай.

Крім того:

яка погода сьогодні, таким буде літо;

на небі веселка — чекайте на вітряну погоду в червні;

подвійна веселка вказує на спеку;

вранці над землею туман — скоро погіршиться погода;

йде дощ — мокро буде ще 40 днів.

11 травня в історії

Визначні події

330 — Церемонія освячення Константинополя.

868 — Китайський монах виготовив «Діамантову сутру». Це найдавніший точно датований друкований документ, який дійшов до наших днів.

1811 — У Сіамі (нинішній Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, що дали назву у подальшому «сіамським близнюкам».

1858 — Міннесота стала 32-м штатом США.

1907 — В Києві засновано Українське наукове товариство.

1916 — Альберт Ейнштейн презентував свою теорію відносності.

1928 — У Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач.

1944 — Державний Комітет Оборони CPCP ухвалив депортувати кримських татар на схід СРСР

1970 — у Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію.

2014 — Псевдореферендуми на Донеччині та Луганщині 2014 щодо статусу цих областей.

Народилися 11 травня

1720 — Барон Мюнхгаузен, німецький барон, історична особа і літературний персонаж.

1864 — Етель Ліліан Войнич, ірландська письменниця, перекладачка українських творів.

1904 — Сальвадор Далі (Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech), іспанський художник-сюрреаліст.

1963 — Наташа Річардсон, британська акторка.

Померли 11 травня

479 до н. е. — Конфуцій, давньокитайський філософ та політичний діяч, титульна фігура у конфуціанстві.

1882 — Надія Тарковська, українська акторка, дружина Івана Карпенка-Карого (Тобілевича), старша сестра Олександра Тарковського, рідна тітка Арсенія Тарковського, двоюрідна баба Андрія Тарковського.

1981 — Боб Марлі, ямайський співак.

1986 — Володимир Правик, лейтенант, командував бригадою, яка ліквідувала наслідки на Чорнобильській АЕС

1986 — Акімов Олександр Федорович, начальник нічної зміни 26 квітня під час аварії на Чорнобильській АЕС

2002 — Турбіна Ніка Георгіївна, талановита ялтинська поетеса, відома своїми віршами, які написала в ранньому віці.

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