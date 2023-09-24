Рада дозволила місцевій владі користуватись мовами нацменшин, але є одне виключення

Рада дозволила місцевій владі користуватись мовами нацменшин. Дозвіл регламентується ухваленим нещодавно Законом про нацменшини, передає НСН.

Ухваливши закон, Верховна Рада розширила права національних меншин щодо використання їх мови.

Нагадаємо, за законопроєкт №9610 в цілому проголосували 318 депутатів за мінімально необхідних 226.

Згідно з ним, держава створює необхідні умови для ефективної участі осіб, які належать до національних меншин (спільнот), у соціальному та економічному житті, а також в управлінні державними справами.

Коли можна користуватись мовами нацменшин

Зокрема, на прохання особи, яка належить до нацменшини може бути використана мова відповідної нацменшини, якщо така мова є зрозумілою для обох сторін, у таких випадках:

надання екстреної медичної допомоги;

надання допомоги та захисту, якщо така особа постраждала від домашнього насильства;

забезпечення догляду в будинку- інтернаті для громадян похилого віку.

Заходи для розвитку мов нацменшин

Також держава сприяє здійсненню заходів, спрямованих на розвиток спеціалізованих книгарень, утворених для реалізації прав національних меншин (спільнот).

Згідно з ухваленим законом, дозволяється:

використання особами, які належать до нацменшини, поряд із державною мовою, мови відповідної нацменшини у взаємовідносинах із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, які здійснюють свою діяльність у населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до нацменшин, або в яких такі особи складають значну частину населення;

використання місцевими органами виконавчої влади органами та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, які здійснюють свою діяльність у населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до нацменшин, або в яких такі особи складають значну частину населення, за рішенням такого органу, поряд із державною мовою, мови відповідної нацменшини у взаємовідносинах з особами, які належать до нацменшин.

У населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до нацменшин, або в яких такі особи складають значну частину населення, за ініціативою громадських об’єднань нацменшин сільські, селищні, міські ради можуть утворювати Центр національних меншин, основними завданнями якої будуть:

підтримка і збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини нацменшин, створення умов для всебічного розкриття їхньої самобутності, збереження мови, культури, народних традицій;

надання інформаційно-консультативної та організаційної підтримки громадським об’єднанням нацменшин;

проведення заходів, спрямованих на зміцнення національної єдності і консолідацію українського суспільства, поглиблення культурних зв’язків між громадськими об’єднаннями нацменшин регіону.

Але є одне виключення

Норми про можливість використання мови нацменшин не будуть стосуватися російської мови ще п’ять років після скасування воєнного стану.

Раніше ми повідомляли: ВР ухвалила закон про національні меншини – що відомо