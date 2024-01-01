Під час зарядки вибухнув павербанк: у Вишгороді сталася пожежа в квартирі на 17 поверсі

У Вишгороді сталася пожежа в квартирі на 17 поверсі. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН. З квартири врятовано жінку.

31 грудня о 15:34 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загоряння квартири на 17-му поверсі 20-ти поверхового житлового будинку у м. Вишгород по вул. Кургузова.

По прибуттю під час розвідки в задимленій квартирі виявлено жінку, яку виведено на свіже повітря і передано лікарям швидкої медичної допомоги. Після чого її госпіталізовано до районної лікарні.

Пожежу повністю ліквідовано о 16:05.

На ліквідацію залучалось 18 чоловік особового складу та пять одиниць техніки.

Складність гасіння полягала в тому, що під”їзди до будинку були повністю заблоковані припаркованими автомобілями мешканців. Рятувальникам довелось витрачати дорогоцінні хвилини, аби звільняти проїзд.

Під час зарядки вибухнув павербанк

За попередньою інформацією причиною пожежі стало загорання павербанку, який стояв на зарядці в одній із кімнат.

Зазначимо, що павербанк може вибухнути, зокрема, через батарею низької якості та відсутність захисту живлення (таке притаманно дешевим пристроям), а також через механічні пошкодження.

Пошкодженим павербанком користуватися не можна: якщо ви помітили здуття батареї або інші зміни, утилізуйте його. У жодному разі не варто самостійно розбирати павербанк і намагатися його ремонтувати.

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