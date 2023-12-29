Ранковий ракетний удар по Києву 29 грудня – що відомо про наслідки

Ранковий ракетний удар по Києву 29 грудня: в КМВА розповіли про попередні наслідки атаки, передає НСН.

Подільський район

Наразі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється. Проводиться пошук потерпілих.

Святошинський район

Зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного потерпілого.

Шевченківський район

Попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загорання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, виявлено 6-ть постраждалих.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі, який пошкодили уламки ракети, перебувають троє людей. Ще трьох людей вдалося врятувати. Пошуково-рятувальна операція триває.

Дарницький район

Є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння.

На час публікації матеріалу триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях!

Ще новини України: Троє загиблих та дев’ятеро поранених на Запоріжжі, зруйновано багатоповерхівку