Зеленський звільнив командувача Сил спецоперацій і призначив нового

Зеленський звільнив командувача Сил спецоперацій і призначив на цю посаду іншу людину. Новий командувач є прототипом героя фільму.

Про це Новини України – НСН повідомляють, посилаючись на відповідні Укази президента.

Зеленський звільнив командувача Сил спецоперацій

Президент України Володимир Зеленський указами від 9 травня 2024 року звільнив із посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Сергія Лупанчука та призначив на його місце Олександра Трепака.

Так, одним указом президента Лупанчука Сергія Костянтиновича звільнено з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Він займав цю посаду з листопада 2023 року.

Натомість указом №314/2024 постановлено призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Новий командувач сил ССО Олександр Трепак – що про нього відомо

Бригадний генерал Олександр Трепак є Героєм України.

З 2008 року знаходився на службі у лавах 3-го окремого полку спецпризначення в місті Кіровограді, де згодом став командиром загону спеціального призначення та дослужився до посади начальника 3-го полку спецпризначення.

6 жовтня та 19 липня 2014 року за особисту мужність, героїзм та високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та ІІІ ступенів відповідно. За самовіддане служіння Українському народові 12 лютого 2015 року полковнику Трепаку присвоєне звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».

Олександр Трепак відомий широкому загалу з позивним «Редут». Він став прототипом героя фільму Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги», присвяченого обороні аеропорту Донецьк, що вийшов в прокат 6 грудня 2017 року.

З 2014 року брав участь в Антитерористичній операції на сході України. Зокрема з кінця серпня до початку жовтня 2014 року був старшим військовим начальником з оборони території Донецького аеропорту та керував відбиттям спроб його штурму та захоплення.

Наприкінці 2020 року Олександр Трепак залишив посаду начальника 3-го полку спецпризначення та був призначений начальником штабу — заступником командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України як структура існують із 2016 року. До ССО входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, що комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.

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