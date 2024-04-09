Знову зміни в командуванні ЗСУ. Наразі звільнено двох командувачів. На їх місця вже призначено інших людей.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Телеграмі 9 квітня, передає НСН. Матеріал доповнюється.
За словами Гончаренка, звільнено Командувача ОК «Південь» Андрія Ковальчука.
А також командувача ОК «Захід» Сергія Літвінова.
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Гончаренко також повідомляє, що командувачем ОК «Південь» призначено полковника Шаповала, колишнього комбріга 59-ї бригади.
А командувачем ОК «Захід «призначено бригадного генерала Шведюка Володимира. Раніше він служив в силах ТРО
За словами Гончаренка, це ще не всі зміни.
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