Наступного тижня в Україні розпочнеться демобілізація строковиків. Скільки вона триватиме розповів нардеп Олексій Гончаренко

2 квітня почнеться демобілізація військовослужбовців зі строкової служби, яка триватиме до кінця травня. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає НСН.

«Демобілізація строковиків згідно з затвердженими графіками в Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту почнеться 2 квітня і завершиться 31 травня», – йдеться в дописі.

Стало відомо, коли розпочнеться і скільки триватиме демобілізація строковиків в Україні

За його словами, в різних частинах демобілізація строковиків відбудеться в один з днів в цьому проміжку.

Як відомо, 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про демобілізацію строковиків, який перед цим затвердила Верховна Рада. В остаточному вигляді до законопроєкту включено норму щодо термінів, протягом яких строковиків не можуть призвати. Військові не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців із дня звільнення в запас.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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