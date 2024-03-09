Ексначальника Генштабу Шапталу звільнили з військової служби — подробиці

Ексначальника Генерального штабу Сергія Шапталу звільнили з військової служби. Стала відома причина

Генерал-лейтенанта Сергія Шапталу, який раніше був на посаді начальника Генерального штабу ЗСУ, звільнили з військової служби за станом здоров’я.

Про це пише видання «Українська правда» з покликанням на власні джерела, повідомляє НСН.

Ексначальника Генштабу Шапталу звільнили з військової служби

За даними співрозмовників, Шапталу разом із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним звільнили з військової служби за висновком ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.

Раніше ми повідомляли, що Залужного визнали непридатним для служби в армії ще до схвалення його кандидатури на посаду посла у Великій Британії. Так, видання ZN.UA писало, що після звільнення з посади рішенням президента Залужного вивели в розпорядження міністра оборони. Очільник Міноборони Рустем Умєров не запропонував ексголовнокомандувачу ЗСУ «якоїсь значущої військової посади, адекватної рівню підготовки й досвіду Залужного», цього не зробив і Зеленський.

Більше контексту

9 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу. На його місце призначили генерал-майора Анатолія Баргилевич, який раніше був командувачем Сил територіальної оборони. За словами глави держави, це призначення він зробив за пропозицією нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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