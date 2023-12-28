Троє загиблих та дев’ятеро поранених на Запоріжжі, зруйновано багатоповерхівку

Троє загиблих та дев’ятеро поранених на Запоріжжі 28 грудня. Такі трагічні наслідки ворожих обстрілів. Про них повідомляє Офіс Генпрокурора України, передає НСН.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28 грудня 2023 року військовослужбовці збройних сил рф здійснили артилерійський обстріл села Біленьке Запорізької області. Загинуло двоє рибалок. П’ятеро цивільних осіб, з яких двоє працівники аварійної газової служби, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Село Біленьке на мапі.

Також сьогодні під час чергової ворожої атаки по місту Оріхів Запорізької області загинула місцева мешканка. Четверо громадян отримали поранення.

27 грудня 2023 року внаслідок авіаційної атаки по цивільній інфраструктурі Оріхова ворогом зруйновано багатоповерховий будинок.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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