Троє загиблих і вісім поранених: окупанти 91 раз за добу обстріляли Херсонщину

Окупанти 91 раз за добу обстріляли Херсонщину. Про це повідомив вранці 1 грудня начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

За даними Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 91 обстріл, випустивши 528 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, авіації та БПЛА, з них – 7 “Shahed”.

По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводів та підприємств у Херсоні; будинок культури у Херсонському районі.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 8 – дістали поранення.

Раніше у прокуратурі Херсонської області повідомляли, що 30 листопада, близько 11:35 ворог артилерією обстрілював один з населених пунктів Херсонського району. Внаслідок обстрілу травми несумісні з життям, за місцем проживання, отримала 59-річна жінка.

Під час проведення слідчих дій правоохоронцями встановлено загибель ще двох місцевих чоловіків 1970 і 1956 р.н.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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