Ворог випустив по Херсонщині 640 снарядів за добу: восьмеро поранених

Ворог випустив по Херсонщині 640 снарядів за добу 5 листопада. Восьмеро людей отримали поранення. Про це інформують у Херсонській ОВА, передає НСН.

Ворог випустив по Херсонщині 640 снарядів за добу

За минулу добу противник здійснив 132 обстріли області, випустивши 640 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА, С-60-1 та авіації, один з них – ракетний.

По місту Херсон ворог випустив 58 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; магазин у Бериславі; приватні підприємства у Херсоні.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

Вчора близько 20:30 російські терористи завдали ракетного удару по середмістю Херсона. Внаслідок цього пошкоджені багатоповерхівки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Обстріли Херсона – прокуратура розпочала розслідування

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 листопада близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли житлові сектори міста Херсон.

З вибуховою травмою та осколковими пораненнями, госпіталізовано 61-річного чоловіка.

Також внаслідок обстрілу обласного центру, що стався близько 14:00 поранення отримали ще четверо містян. Дані уточнюються.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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