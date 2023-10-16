Ворог за добу 97 разів обстріляв Херсонщину, випустивши 514 снарядів, повідомляє НСН, посилаючись на ДСНС.

Ворог продовжує терор мирного населення Херсонщини. Через обстріли виникло 3 пожежі в житловому секторі.

У с. Велетенське горіло гаражне приміщення, у Новопетрівцях рятувальники гасили пожежу господарчої споруди. В Херсоні ворожий снаряд влучив в дах житлового будинку. Вогнеборцям вдалось уберегти будинок та автомобіль, що знаходився в гаражі.

Всі пожежі ліквідовано пожежно-рятувальними підрозділами.

У Херсонській ОВА уточнюють, що за минулу добу противник обстрілював область з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, ЗУ-23-2, С60, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу у Бериславському районі; підприємство у Херсонському районі; підприємство у Херсоні.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Ворог за добу 97 разів обстріляв Херсонщину: фото

Ще новини України: За добу окупанти 87 разів обстріляли Херсонщину – загинули двоє людей