За добу окупанти 87 разів обстріляли Херсонщину – загинули двоє людей

За минулу добу російські окупанти 87 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації.

Про це вранці 25 вересня повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує НСН.

По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди, поінформував Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі медичного та навчальних закладів, церкву, об’єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі; територію та споруди заводів у Херсоні.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 11 – дістали поранення.

Сьогодні, 25 вересня, о 01:00 ворог обстріляв Херсон. Пошкоджено будівлю навчального закладу.

Близько 05:00 армія рф вдарила з авіації по населених пунктах – Ольгівка та Львове.

Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Ще новини України: Масштабна атака на Одещину 25 вересня: зруйновано морвокзал і готель – все, що відомо (фото)