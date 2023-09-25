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Тег:
ВійнаХерсон
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За добу окупанти 87 разів обстріляли Херсонщину – загинули двоє людей

Журналіст
За добу окупанти 87 разів обстріляли Херсонщину загинули двоє людей
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За минулу добу російські окупанти 87 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації.

Про це вранці 25 вересня повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує НСН.

По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди, поінформував Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі медичного та навчальних закладів, церкву, об’єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі; територію та споруди заводів у Херсоні.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 11 – дістали поранення.

Сьогодні, 25 вересня, о 01:00 ворог обстріляв Херсон. Пошкоджено будівлю навчального закладу.

Близько 05:00 армія рф вдарила з авіації по населених пунктах – Ольгівка та Львове.

Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

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