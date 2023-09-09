Окупанти за добу 59 разів обстріляли Херсонщину – вбили трьох людей

Окупанти за добу 59 разів обстріляли Херсонщину, внаслідок чого три людини загинули, ще вісім – поранені.

Про це зранку 9 вересня повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм, інформує НСН.

За минулу добу росіяни здійснив 59 обстрілів, випустивши 244 снаряди з мінометів, артилерії, “Градів”, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 5 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Також влучання зафіксовані по території гаражного кооперативу у Херсоні та будівлю навчального закладу у Бериславському районі.

За добу через російську агресію 3 людини загинули, ще 8 – дістали поранення.

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