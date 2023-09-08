На Запоріжжі з-під завалів витягнули тіла двох людей, усього загиблих троє – поліція

На Запоріжжі з-під завалів витягнули тіла двох людей. Вони загинули внаслідок ворожих обстрілів Оріхова. Про наслідки ворожих атак у Запорізькій області розповіли у поліції, передає НСН.

7 вересня окупанти здійснили ракетну атаку на села Запорізького району, застосували БПЛА, РСЗВ та артилерію по інших населених пунктах регіону. Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано об’єкти цивільної та житлової інфраструктур, загинули троє мирних громадян.

Минулої доби поліцейські зафіксували 93 влучання російськими ракетами та снарядами по території Запорізької області. Зареєстровано 40 повідомлень про руйнування об’єктів інфраструктури у Гуляйполі, Оріхові, Залізничному, Новоандріївці, Новодарівці, Левадному, Темирівці, Ольгівському, Чарівному, Білогір’ї, Гуляйпільському, Червоному, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Малинівці, Роботиному, Степногірську, Приморському, П’ятихатках, Лобковому, Малих Щербаках, Степовому, Павлівці, Кам’янському, Комишувасі, Широкому, Трудовому.

Вчора військові рф вдарили ракетою Іскандер-М по передмістю Запоріжжя, вибуховою хвилею пошкоджено територію об’єкта цивільної інфраструктури.

Внаслідок атаки по житловому кварталу Оріхова зруйновані будинки місцевих жителів. Під час розбирання завалів правоохоронці виявили тіла 63-річної жінки та 40-річного чоловіка.

Вкотре від рашистських обстрілів страждають мешканці Василівського району. Вранці прямим влучанням артилерійського снаряду в будинок окупанти вбили 54-річну жительку Приморського.

Наслідки атак загарбників задокументували правоохоронці. Слідчими поліції та УСБУ відкриті кримінальні провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Фото наслідків ворожих атак на Запоріжжі

Ще новини України: За добу окупанти обстріляли 9 областей України, є загиблі і поранені