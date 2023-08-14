Російські загарбники минулої доби обстріляли 24 населені пункти на Запоріжжі. Зафіксовано 99 ударів. Дві людини загинули, ще одна зазнала поранення.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує НСН.

“7 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новодарівку та Малі Щербаки. 5 ударів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Степногірську, Кам’янському й Павлівці, 3 ракетні удари – по Степному, а також авіаційний удар по П’ятихатках”, йдеться в повідомленні.

За минулу добу військові РФ здійснили 83 артилерійських обстріли по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Оріхова, Новодарівки, Малинівки, Левадного, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного, Ольгівського, Верхньої Терси, Білогір’я, Степногірська, Кам’янського, Малих Щербаків, П’ятихаток, Лобкового, Степового й Плавнів.

Внаслідок ракетного удару по Степному загинули 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще одну жінку 64 років доставлено в лікувальну установу, їй надається необхідна допомога.

“Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури”, додав Малашко.

Як повідомляють рятувальники, після російського удару по Запорізькому району, їм вдалося врятували трьох людей.

“14 серпня близько 2 години ночі ворог завдав ракетних ударів по одному із населених пунктів Запорізького району. Внаслідок обстрілу на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено два будинки та у сусідніх повилітали вікна і шибки. В результаті ударів врятовано 3 людей, на жаль, двоє загинуло”, йдеться у повідомленні.

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