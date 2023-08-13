Окупанти вбили всю сім’ю на Херсонщині – маму, тата, місячну донечку та 12-річного сина

У лікарні помер 12-річний хлопчик, який отримав поранення внаслідок російського обстрілу села на Херсонщині, під час якого загинула вся його родина – мама, тато та сестричка, які не було ще місяця.

Про це в обід повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає НСН.

“У Широкій Балці загинула вся сім’я. На жаль, 12-річний хлопчик помер у лікарні”, йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, 13 серпня близько 10:00 російські військові з РСЗВ здійснили масивний обстріл декількох населених пунктів Станіславської громади Херсонської області. Унаслідок влучення ворожих снарядів у приватні будинки загинули мирні люди.

Окупанти обстріляли Станіслав та Широку Балку. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу у Широкій Балці загинув місцевий мешканець і сім’я – чоловік, дружина та їхня донечка, якій лише 23 дні від народження. Пізніше у лікарні помер їхній 12-річний син.

У Станіславові зафіксовано 12 прильотів. Загинуло двоє чоловіків. Ще одна жінка травмована. Отримує медичну допомогу.

Окрім того, зранку окупанти обстріляли також населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Наразі відомо про щонайменше п’ятьох травмованих.

Всього внаслідок ранкового обстрілу загинуло 7 людей.

Пізніше, 13 серпня, близько 11:30 рашисти поцілили в багатоповерхівку в одному з районів міста Херсон. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Двох з них було госпіталізовано у важкому стані.

Прокуратура заявила, що відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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