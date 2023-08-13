Окупанти вбили місячну дитину і 5 дорослих на Херсонщині сьогодні, 13 серпня. Загинули троє членів однієї родини. Є поранені – серед них дитина. Про це НСН повідомляє, посилаючись на прокуратуру і Херсонську ОВА.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 серпня близько 10:00 російські військові здійснили масивний обстріл населених пунктів Станіславської громади області.

Унаслідок влучення ворожих снарядів у приватні будинки загинуло шестеро цивільних осіб.

Один із снарядів забрав життя трьох членів однієї родини, серед яких місячна дитина. У важкому стані з під завалів дістали ще одного хлопчика, його госпіталізовано. У Херсонській ОВА повідомляють, що хлопчику 12 років.

Сталося загоряння щонайменше чотирьох приватних будинків.

Зранку окупанти обстріляли також населені пункти Херсонського та Бериславського районів.

Наразі відомо про п’ятьох травмованих. Дані уточнюються.

Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Унаслідок цього загинули дві людини, також є поранений. Було зруйновано й пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Внаслідок обстрілу Широкої Балки загинуло троє дорослих людей – двоє чоловіків та жінка, а також дитина до 2-х років. Ще одна дитина – хлопчик 12-ти років, був доставлений до лікарні, – йдеться у повідомленні Херсонської ОВА

Обстріли тривають.

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