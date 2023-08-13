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Окупанти вбили місячну дитину і 5 дорослих на Херсонщині сьогодні

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Окупанти вбили місячну дитину і 5 дорослих на Херсонщині сьогодні
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Окупанти вбили місячну дитину і 5 дорослих на Херсонщині сьогодні, 13 серпня. Загинули троє членів однієї родини. Є поранені – серед них дитина. Про це НСН повідомляє, посилаючись на прокуратуру і Херсонську ОВА.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством  (ч. 1, ч. 2  ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13  серпня близько 10:00 російські військові здійснили масивний обстріл  населених пунктів  Станіславської громади області.

Окупанти вбили місячну дитину і 5 дорослих на Херсонщині сьогодні

Унаслідок влучення ворожих  снарядів у приватні  будинки загинуло шестеро цивільних осіб.

Один із снарядів забрав життя трьох членів однієї родини, серед яких місячна  дитина. У важкому стані з під завалів дістали ще одного хлопчика, його госпіталізовано.  У Херсонській ОВА повідомляють, що хлопчику 12 років.

Сталося загоряння щонайменше чотирьох приватних будинків.

Окупанти вбили місячну дитину і 5 дорослих на Херсонщині сьогодні

Зранку окупанти обстріляли також населені пункти Херсонського та Бериславського районів.

Наразі відомо про п’ятьох травмованих. Дані уточнюються.

Окупанти вбили місячну дитину і 5 дорослих на Херсонщині сьогодні

Окупанти вбили місячну дитину і 5 дорослих на Херсонщині сьогодні

Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Унаслідок цього загинули дві людини, також є поранений. Було зруйновано й пошкоджено 5 приватних житлових будинків.  Внаслідок обстрілу Широкої Балки загинуло троє дорослих людей – двоє чоловіків та жінка, а також дитина до 2-х років. Ще одна дитина – хлопчик 12-ти років, був доставлений до лікарні, – йдеться у повідомленні Херсонської ОВА

Обстріли тривають.

Ще новини України: У Херсоні знову обстріляли лікарню – ту саму, де вбили молодого лікаря (фото)

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