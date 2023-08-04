У Херсоні знову обстріляли лікарню – ту саму, де вбили молодого лікаря (фото)

У Херсоні знову обстріляли лікарню – ту саму, де 1 серпня вбили молодого лікаря. Новий приліт стався увечері 3 серпня. Фото наслідків оприлюднило Міністерство охорони здоров’я України, передає НСН.

Новий «приліт» по Херсонській лікарні Карабелеша, де орки у вівторок вбили своїми ракетами молодого лікаря та поранили медсестру, – йдеться у повідомленні МОЗ

Підкреслюється, що це чергове спростування пропагандистського наративу про «випадкові» влучання по цивільній інфраструктурі.

Цього разу влучили у внутрішній двір. Постраждала будівля моргу. Вибито вікна та двері в приймальному відділенні. На момент атаки працівники і пацієнти були в укритті – тому, на щастя, попередньо без постраждалих.

У Херсоні знову обстріляли лікарню: фото

Нагадаємо, 1 серпня в Херсоні загинув 25-річний Дмитро Білий — лікар-отоларинголог. Це був його перший і останній день роботи в даній лікарні.

У 2021 році Дмитро Білий закінчив Запорізький державний медичний університет та вступив на інтернатуру в лікарню імені Є. Є. Карабелеша в Херсоні. Там і вирішив залишитися працювати попри щоденні обстріли.

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