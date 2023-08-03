Меморіал: вбиті росією. Дмитро Білий, 25 років, Херсон, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дмитро Білий

25-річний Дмитро Білий загинув 1 серпня 2023 року, коли російські військові вчергове обстріляли місто Херсон. Ворожі снаряди поцілили в міську клінічну лікарню. Дмитро отримав множинні осколкові поранення, несумісні з життям. Він був лікарем ЛОР-відділення. 1 серпня стало його першим та останнім робочим днем у цьому медичному закладі.

«Молода людина була сповнена надій і сподівань, складала плани на майбутнє у медичній практиці. Він був радий, що мав можливість залишитися працювати у престижній лікарні», – розповіли у Херсонській міській клінічній лікарні імені Євгена Карабелеша

Дмитро Білий родом із Херсона. Закінчив місцевий ліцей. У 2015 році пішов навчатися до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Через шість років вступив на інтернатуру за спеціальністю отоларингологія. Любив слухати рок. Друзі і колеги згадують його старанним, розумним і талановитим.

Коли почалася велика війна, Дмитро поїхав працювати в лікарню Запоріжжя. У деокупований Херсон повернувся в травні 2023.

«Для мого однокласника це була перша зміна, яка закінчилася об 11 ранку через влучання російської ракети в лікарню… Він був чудовою людиною, гарним другом та сином, яким пишалися», – розповіла колишня однокласниця загиблого Олена «Він був дуже добрим, веселим, душа компанії, завжди усміхався. Дмитро гарно навчався, мріяв стати кваліфікованим лікарем та дуже радів, що вийшов на роботу», – додали у виші, де Дмитро здобув медичну освіту

У Дмитра Білого залишилася мама та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/