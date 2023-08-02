1 серпня внаслідок ворожого обстрілу Херсона загинув молодий лікар Дмитро Білий, передає НСН.

«Вчора був його перший день роботи лікарем. І останній», написала громадська діячка Аліна Боднар, яку цитує Громадське.

Вчора, 1 серпня, об 11:10 російські війська обстріляли заклад охорони здоров’я у Херсоні – лікарню ім. Є. Є. Карабелеша, через що лікар-отоларинголог Дмитро Білий отримав травми, несумісні з життям.

У 2021 році Дмитро закінчив Запорізький державний медичний університет та вступив на інтернатуру в лікарню імені Є. Є. Карабелеша в Херсоні. Там залишився працювати, попри майже щоденні обстріли.

«Дмитро гарно навчався, мріяв стати кваліфікованим лікарем та дуже радів, коли сьогодні (1 серпня – ред.) вийшов на роботу», ділиться Студентська рада ЗДМФУ.

Внаслідок обстрілу медичного закладу постраждали ще четверо працівників лікарні – у медпрацівників діагностували контузію та гостру реакцію на стрес.

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