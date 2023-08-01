У Кривому Розі російська ракета вбила 10-річну Дашу і її маму – що відомо про загиблих

31 липня у Кривому Розі внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок загинули мама і донька – Наталія і 10-річна Даша.

Кількість жертв ворожої атаки у місті становить 6 людей. У лікарнях міста перебуває 19 поранених, із них 2 дітей – їм надається вся необхідна допомога. Загальна кількість постраждалих зросла до 81 людини.

У Кривому Розі загинули мама з донькою

31 липня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього зруйновано під’їзд 9-поверхового житлового будинку. Серед загиблих 45-річна Наталія Васьковська та її 10-річна донька Даша, передає НСН.

Наталія родом із села Авангард, що неподалік Кривого Рогу. Там мешкають її батьки. Там вона закінчила школу, потім вийшла заміж та переїхала до міста.

“Наталія любила подорожувати, любила свою сім’ю, друзів, рідних. Вона і сама завжди була хорошим другом. Завжди могла знайти правильні та мудрі слова підтримки”, розповіла про неї подруга.

Знайомі говорять про Наталію, що вона була гарною, доброю, ввічливою і дуже чуйною. Завжди з усмішкою, завжди бадьора.

Даша дуже добра, світла дівчинка

Даша була єдиною дитиною в сім’ї, дуже довгоочікуваною. Навчалася у школі поряд із будинком. До війни займалася танцями, була гарною ученицею. Вона, як і мама, була хорошим і надійним другом.

“Моя донька Меланія і Даша були найкращими подругами. Ми жили в одному будинку, дівчатка ходили в одну школу. Даша – у 4 клас, а Меланія – у 6-й”, каже сусідка Тетяна.

За словами жінки, яку цитує УП Життя, до війни дівчатка разом ходили до школи і додому, ходили у танцювальну студію, а потім записалися на повітряну гімнастику. Подруги також любили разом малювати і гратися, ходили одна до одної у гості.

“Даша дуже добра, світла дівчинка. Завжди була весела і життєрадісна. Дуже гарно вихована. Я просто не вірю, що так все сталося”, говорить жінка.

Про загибель Даші і Наталії Тетяна дізналася від знайомих. Після влучання у будинок жінка намагалася додзвонитися друзям, але марно.

“10-річна Даша нещодавно повернулась з-за кордону, куди разом із мамою втекла від війни. Кляті нелюди дістали їх вдома…”, написав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Глава родини вижив – він був у відрядженні

Чоловік Наталі в ніч перед ракетним ударом поїхав у відрядження, пише Обозреватель. Про загибель рідних він уже дізнався телефоном.

У Наталії, окрім чоловіка, залишилися батьки, брат із невісткою, племінниця. Після вибуху батьки приїхали до будинку та дуже плакали.

Нагадаємо, вранці 31 липня росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад.

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