Нічна атака на Харків 1 серпня: виникла пожежа, зруйновано будівлі, є поранений (фото)

Нічна атака на Харків 1 серпня була здійснена ворогом з використанням БПЛА, передає НСН.

О 01:09 мешканців Харкова і області закликали перебувати в укриттях. Росія завдавала ударів, мешканці чули вибухи. Згодом начальник ОВА Синегубов повідомив, що на місці влучання виникла пожежа, всі екстрені служби працюють.

Він додав, що, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, інформація про постраждалих не надходила.

За даними ДСНС, у ніч на 1 серпня ворог атакував місто Харків безпілотниками. Один БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го, 3-го поверхів, перекриття та даху. Також виникла пожежа на площі близько 200 кв.м. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. У будівлі попередньо не було людей.

Ще 3 влучання було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було. Поранений один чоловік.

За попередньою інформацією, для атаки було використано 6-7 дронів, які летіли з Бєлгородської області. Про це повідомляють у прокуратурі.

За даними прокуратури, удари “Шахедів” прийшлися по будівлі одного з навчальних закладів на території Салтівського району Харкова та по будівлі одного зі спортивних об’єктів у Шевченківському районі. Поранення отримав охоронець цього об’єкту — його госпіталізовано.

У свою чергу начальник Головного управління поліції Харківської області Володимир Тимошко повідомив, що зруйновано половину триповерхової будівлі профтехучилища, там обвалилися два поверхи центрального корпусу

Нічна атака на Харків 1 серпня: фото

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