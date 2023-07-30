У Сумах зросла кількість загиблих і постраждалих внаслідок російського обстрілу

Унаслідок ракетної атаки російсько-окупаційних військ 29 липня у Сумах загинули двоє людей, ще 20 постраждали. Троє громадян усе ще залишаються в лікарні.

Про це повідомили в міській раді, передає НСН.

За даними МВС, усю ніч рятувальники ліквідовували наслідки ворожого ракетного удару.

Значних руйнувань зазнала чотириповерхова будівля. О 03:04 пожежу, яка охопила значну площу, вдалося ліквідувати.

Російські окупанти ввечері 29 липня здійснили ракетний обстріл міста Суми. Російська ракета влучила в заклад освіти.

У Сумській міській раді уточнили, що мова про заклад профтехосвіти. Також вибухом пошкоджені гуртожитки та багатоповерхівки. Тимчасове місце проживання надали 13-ти людям.

Такий вигляд мають будівлі навчального закладу в Сумах, у який ввечері 29 липня влучила російська ракета, пише Суспільне.

Поруч із постраждалими будинками розмістили оперативний штаб Сумської міської ради, куди можуть звернутися всі потерпілі за будь-якою інформацією або допомогою.

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