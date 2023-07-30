Росія завдала ракетного удару по Сумах – є загиблі та поранені (відео)

Ввечері 29 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах. Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, також є поранені.

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає НСН.

Вибух у Сумах пролунав близько 20:00.

Російська ракета влучила в заклад освіти. Відомо про щонайменше одного загиблого та п’ятьох поранених цивільних.

Вибухом зруйнований один з корпусів навчального закладу. Там була пожежа, повідомило Суспільне.

У довколишніх будинках вибиті вікна. Пошкоджена також будівля православного храму, розташованого поруч.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Росія завдала ракетного удару по Сумах 29 липня. Відео

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