Масована повітряна атака 19 липня: було більше 60 ракет і шахедів – що відомо про наслідки

Армією рф була здійснена чергова масована повітряна атака 19 липня. Були чути вибухи у Дніпропетровській області, в Одесі, Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Сумах, Кропивницькому, у Києві, Київській та Житомирській областях. НСН розповість все, що відомо про неї та її наслідки. Матеріал доповнюється.

Що говорять Повітряні Сили

Уночі 19 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу «Shahed-136/131».

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару — Одещина.

Протягом кількох хвиль атак противник застосував:

16 крилатих ракет морського базування «Калібр», імовірно з малого ракетного корабля «Інгушетія» та фрегата «Адмірал Ессен» з акваторії Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

6 крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);

1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;

32 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей:

13 крилатих ракет «Калібр»;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

23 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Удари ракет Х-22 та «Онікс» було спрямовано по інфраструктурі Одеської області.

Масована повітряна атака 19 липня: ситуація в регіонах

Херсонщина

Вночі проти 19 липня російська окупаційна армія вночі атакувала безпілотниками Херсон. У місті є влучання.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Близько 2:00 зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста. Через удари сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку”, – повідомив очільник ОВА

Працівникам ДСНС вдалося врятувати 89-річну жінку. Пенсіонерка опинилася під завалами власної оселі. Лікарі на місці надали постраждалій меддопомогу. Її стан медики оцінюють як задовільний.

Житомирщина

Росіяни сьогодні під ранок атакували Житомирську область дронами-камікадзе, – повідомили в Житомирській ОВА.

За попередньою інформацією, внаслідок удару шахедами постраждав інфраструктурний об’єкт, є пошкодження приватних домогосподарств.

Одещина

Перший вибух в Одесі пролунав о 01:04, а через дві хвилини пролунав другий. В цей час місцеве видання «Думська» повідомляло, що місто перебуває під атакою дронів-камікадзе Shahed. Ще один вибух було чутно після 02:00. Після 2 години ночі Повітряні сили повідомили про повторні пуски крилатих ракет Х-22 з південного напрямку і закликали жителів Одещини перебувати в укриттях. Згодом вони ще раз повідомили про повторні пуски крилатих ракет Х-22 з південного напрямку. І о 02:20 в Одесі знову пролунала серія вибухів.

О 03:21 в Одесі та області оголосили про відбій повітряної тривоги. За її час у місті пролунало не менше десяти вибухів, пише «Суспільне». О 04:00, вже після відбою тривоги, у місті знову пролунав вибух. Тривогу не оголошували.

Як повідомила «Думська», щонайменше один будинок у місті отримав пошкодження внаслідок вибухів. На першому поверсі будинку вибиті всі шибки. Наразі інформація про кількість жертв чи постраждалих відсутня.

Внаслідок повітряного удару по Одесі у ніч на 19 червня в селі Лиманка поряд з Одесою постраждали дві висотки — ЖК «56 перлина» та ЖК «Акварель». Про це повідомили у пресслужбі ОК «Південь». Обом будинкам дісталося вибуховою хвилею — серйозних руйнувань немає, але в будинках вилетіли вікна та балконні двері, де-не-де зі стін обсипалася штукатурка. Постраждали також автомобілі, що стояли у дворах. Про поранених наразі не повідомляється.

Також незабаром після російського ракетного удару в Одесі спалахнув і почав детонувати склад феєрверків. Відео палаючого складу і феєрверків, що злітають, публікують популярні одеські пабліки.

Чи пов’язана пожежа на складі феєрверків із російським ракетним ударом, поки що невідомо.

Кіровоградщина

Кіровоградська область зазнала масованої ракетної атаки, – повідомили в ОВА. За словами голови ОВ Андрія Райковича, ворог бив недалеко від Кропивницького.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань цивільних будівель.

Полтавщина

Сьогодні вночі ворог атакував Полтавську область БПЛА’, – повідомив голова Полтавської ОВ Дмитро Лунін. Влучань у критичну інфраструктуру не зафіксовано. Попередньо без жертв.

Київщина

Також росіяни атакували дронами-камікадзе Київ. Київська міська військова адміністрація повідомила, що всі дрони на підступах до Києва збили сили протиповітряної оборони. Інформації про кількість збитих дронів немає.

Сумщина

Сьогодні вночі ППО Сил оборони на Сумщині знищили 4 БпЛА ‘Shahed’, – повідомили в ОВА.

Дніпропетровщина

Пізно ввечері ворог намагався атакувати Дніпропетровщину з безпілотника. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Але захисники «приземлили» ворожий безпілотник, завдяки чому руйнувань інфраструктури і травмувань населення не відбулося.

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