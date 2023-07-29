Окупанти вдарили по Запоріжжю – є загиблі і поранені

Ввечері 29 липня російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Наразі відомо, що є загиблі і поранені.

Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв, передає НСН.

Нелюди-окупанти вдарили по Запоріжжю. Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих людей, написав він у телеграм.

Окрім того, вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхівках, пошкоджено будівлю освітнього закладу та супермаркет.

На місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби, зазначив Куртєв.

Обстановка на Запоріжжі

У Запорізькій області за минулу добу, 28 липня, зафіксовані 46 обстрілів по 18 населених пунктах.

40 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Левадного, Ольгівки, Білогір’я, Полтавки, Малої Токмачки, Кам’янського, Степового, Степногірська.

Крім цього, військові Російської Федерації вгатили трьома ракетами по с. Мар’янівка Запорізького району, завдали два авіаційні удари по Оріхову та обстріляли з РСЗВ Малі Щербаки.

Надійшло 18 повідомлень про пошкодження житлових будинків, господарських споруд та об’єктів інфраструктури, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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