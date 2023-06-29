Окупанти вдарили по пункту незламності у Херсоні: загинули люди, є поранені (відео)

Окупанти вдарили по пункту незламності у Херсоні 29 червня вдень, передає НСН. На жаль, є жертви.

Станом на зараз відомо, що в результаті російського обстрілу “пункту незламності” у Херсоні загинули двоє людей, ще двоє знаходяться в лікарні. Місцеві мешканці прийшли сюди, аби отримати гуманітарну допомогу. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Черговий російський теракт забрав життя мирних херсонців. Пообіді окупанти обстріляли “Пункт незламності” у Херсоні. Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу.Двоє містян загинули, ще двоє – знаходяться в лікарні у стані середньої тяжкості , – написав Прокудін у Телеграмі

За даними Офісу генпрокурора, окупанти вдарили по Херсону з артилерії близько 13.00.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Херсонська ОВА оприлюднила моторошне відео наслідків обстрілу

Окупанти вдарили по пункту незламності у Херсоні: відео

Зазначимо, що раніше 29 червня російські окупанти теж обстріляли Херсон. Під удар потрапили житлові будинки, медустанова, службовий автомобіль, а також міська школа, де розгорнули “Пункт незламності”.

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