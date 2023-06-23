5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

37
Тег:
SocВійнаХерсон
37

Окупанти вдарили по комунальному підприємству у Херсоні: двоє загиблих, є поранені (фото, відео)

Адмін сайту
Окупанти вдарили по комунальному підприємству у Херсоні: двоє загиблих, є поранені (фото, відео)
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Окупанти вдарили по комунальному підприємству у Херсоні 23 червня. Внаслідок ворожої атаки двоє співробітників загинуло, є поранені, повідомляє Херсонська ОВА, передає НСН.

У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству, – повідомив очільник Херсонської ОВА. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста.

На жаль, 55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег були поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу. На жаль, один із поранених – 43-річний комунальник від отриманих поранень помер у лікарні.

Мої співчуття родині загиблого та скорішого одужання пораненим! Не пробачимо російським вбивцям смерті наших людей! – написав начальник ХОВА

Окупанти вдарили по комунальному підприємству у Херсоні: фото, відео

Окупанти вдарили по комунальному підприємству у Херсоні: двоє загиблих, є поранені (фото, відео)

photo 2023 06 23 12 04 55 (2)

photo 2023 06 23 12 04 55

photo 2023 06 23 12 04 56 (2)

photo 2023 06 23 12 04 56

photo 2023 06 23 12 04 57 (2)

photo 2023 06 23 12 04 57

photo 2023 06 23 12 04 58

Ще новини України: На Херсонщині окупанти обстріляли човен, який евакуював цивільних – є загиблі і поранені

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×