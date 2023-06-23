Окупанти вдарили по комунальному підприємству у Херсоні: двоє загиблих, є поранені (фото, відео)

Окупанти вдарили по комунальному підприємству у Херсоні 23 червня. Внаслідок ворожої атаки двоє співробітників загинуло, є поранені, повідомляє Херсонська ОВА, передає НСН.

У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству, – повідомив очільник Херсонської ОВА. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста.

На жаль, 55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег були поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу. На жаль, один із поранених – 43-річний комунальник від отриманих поранень помер у лікарні.

Мої співчуття родині загиблого та скорішого одужання пораненим! Не пробачимо російським вбивцям смерті наших людей! – написав начальник ХОВА

Окупанти вдарили по комунальному підприємству у Херсоні: фото, відео

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