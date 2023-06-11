На Херсонщині російські військові обстріляли човен, який евакуював людей з лівобережної окупованої частини області, яка постраждала від затоплення.

Про це НСН інформує з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як повідомив Андрій Єрмак, армія рф атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині.

Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення. Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених, написав він.

Очільник Херсонської ОВА повідомив, що постраждали 10 людей. А троє, на жаль, загинули.

Троє мирних людей загинули, ще десятеро дістали поранення, серед них двоє правоохоронців. 74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти…, написав він у Телеграм.

За підрахунками Міністерства внутрішніх справ, станом на 13:00 11 червня вже вдалося евакуювати 2718 жителів Херсонщини, які постраждали від затоплень. У Миколаївській області евакуювали ще 982 людини.

Підрив Каховської ГЕС

Підрив греблі Каховської ГЕС стався в ніч проти 6 червня. Норвезька компанія NORSAR проаналізувала сейсмічну активність і з’ясувала, що греблю було зруйновано внаслідок вибуху. Також вибух зафіксували американські розвідувальні супутники, пише The New York Times.

Розвідка Міністерства оборони України повідомила, що за цим стоїть диверсійна група росіян. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель теж вважає, що греблю підірвала росія.

Це призвело до підтоплень територій у Херсонській та Миколаївській областях. Через це загинули шестеро людей, ще 35 зникли безвісти.

Протягом 10 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині зменшився на 27 см і ввечері становив 4,45 метра. Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі, повідомили в ОВА.

МЗС України домовилося з ООН, що та відправить свої групи на постраждалі окуповані території для надання гуманітарної допомоги й евакуації людей. Наразі очікуються гарантії безпеки від російської сторони.

В «Укргідроенерго» повідомили, що Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню — унаслідок підриву машинної зали зсередини ГЕС повністю зруйнована. Через затоплення декілька мільйонів тонн українського врожаю можуть бути втрачені, а поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

А в Дніпропетровській області внаслідок руйнування греблі Каховської гідроелектростанції сталася масова загибель риби.

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