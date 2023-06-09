Обвалу дамби Каховської ГЕС передував вибух – розвідка США і норвезькі сейсмологи

Україна впевнена, що окупанти підірвали Каховську ГЕС. Росія, звісно, заперечує і звинувачує нас. А світ поки що завмер десь посередині і утримується від однозначних оцінок, чекаючи беззаперечних фактів. І вони починають з’являтися. Обвалу дамби Каховської ГЕС передував вибух. Про це пишуть іноземні ЗМІ. Зокрема, вибух підтверджують розвідка США і норвезькі сейсмологи, передає НСН, посилаючись на низку джерел.

Вибух підтверджує розвідка США

Високопоставлений чиновник адміністрації американського президента Джо Байдена повідомив, що американські розвідувальні супутники зафіксували вибух на греблі Каховської ГЕС безпосередньо перед її обвалом. Про це інформує The New York Times.

За словами посадовця, супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, виявили ознаки тепла, що відповідють сильному вибуху безпосередньо перед обвалом греблі.

Чиновник, на умовах анонімності, сказав, що аналітики американської розвідки підозрюють, що за руйнуванням греблі стоїть Росія. Проте він додав, що розвідка США досі не має жодних переконливих доказів щодо відповідальних за теракт.

Експерти з техніки та боєприпасів заявили, що навмисний вибух на Каховській греблі, яка контролюється Росією, швидше за все, спричинив її обвал у вівторок, – йдеться у повідомленні

Фахівці додали, що структурний збій або атака ззовні греблі теж можливі, але для цього знадобилося б у багато разів більше вибухівки.

Представник адміністрації Байдена не виключив можливість того, що попередні пошкодження греблі або зростання тиску води могли сприяти обвалу, але американські чиновники вважають, що вибух, навмисний чи випадковий, найбільш ймовірно був причиною обвалу.

Обвалу дамби Каховської ГЕС передував вибух – норвезькі сейсмологи

В свою чергу, норвезькі ЗМІ опублікували попередній аналіз сейсмограм, знятих із максимально близьких до греблі Каховської ГЕС сейсмостанцій. Він дав перше незалежне підтвердження того, що руйнація греблі спричинена вибухом.

Норвезька моніторингова група NORSAR зафіксувала сейсмічну подію в районі ГЕС, з точністю 20-30 км, о 2:54 за місцевим часом 6 червня. Це збігається з часом початку руйнування греблі.

За характером події (короткий викид енергії) це однозначно вибух. Помилка в цьому висновку тут практично виключена: методологія була відпрацьована ще десятиліття тому, щоб відрізняти за сейсмоданими не просто зсув породи від вибуху, а підземний ядерний вибух від звичайного.

Представник NORSAR Фолкер Ойє говорить, що якась інша сейсмічна подія, яка збіглася за часом і місцем з руйнуванням греблі, практично виключена.

Магнітуда ймовірного вибуху оцінюється у 1-2, що відповідає тротиловому еквіваленту до однієї тонни.

Отримати докладнішу інформацію з наявних даних неможливо – зокрема, чи було підірвано греблю зсередини чи зовні ракетною атакою.

Перед руйнуванням Каховської ГЕС окупанти масово мародерили

Про це повідомляє центр Національного спротиву.

Російські солдати почали активніше мародерити на Херсонщині перед підривом гідроелектростанції.

Російські солдати не припиняли терор на тимчасово окупованих територіях. Зокрема на лівобережжі Херсонщині продовжується мародерство збоку військ окупанта. Але напередодні підриву гідроелектростанції вони почали активніше розкрадати майно та вивозити в бік Криму. Мародерили росіяни не лише на лівобережжі, також окупанти обносили готелі та бази відпочинку в курортних містечках та селах. Зокрема село Стрілкове.

Також напередодні теракту посилилися заходи росіян з пошуку українського підпілля.

Дані події вкотре вказують на те, що росіяни планували підрив Каховської ГЕС та провели низку підготовчих заходів. Зокрема впродовж весни росіяни систематично евакуйовували свої окупаційні адміністрації з лівобережжя Херсонщини, – йдеться у висновку ЦНС

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