Масований обстріл Запорізької області 23 червня – окупанти поцілили у зупинку, є поранені

Російські окупанти здійснили масований обстріл Запорізької області 23 червня, застосувавши авіабомби та заборонені касетні снаряди. Зокрема, в селі Приморське є влучання в зупинку транспорту, поранені три людини.

Про це повідомляє НСН з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

“Йдучи з транспортної зупинки на дачні ділянки отримали поранення жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік”, – розповів він.

Масований обстріл Запорізької області 23 червня – є поранені

Також, у Воздвижівці російськими снарядами зруйновано три домоволодіння. Поранення середньої тяжкості отримав 40-річний чоловік;

У центрі Малої Токмачки під час артудару загинув 35-річний місцевий житель;

По Оріхову вчергове вдарили керованими авіабомбами;

А по Преображенці забороненими касетними снарядами. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Обстріл України

Окрім регулярних масованих атак, які РФ щодня влаштовує по території України, окупанти постійно влаштовують атаки на окремі населені пункти.

Тільки за сьогодні російські війська обстріляли транспортне підприємство у Херсоні. Відомо, що ворог прицільно бив по працівниках підприємства, в результаті двоє людей загинули, 4 отримали поранення. Крім того, 23 червня стало відомо, що російські військові скинули авіабомбу ФАБ-500 на Нью-Йорк Донецької області.

Ще новини України: Як окупанти сподіваються зупинити успішний контрнаступ ЗСУ – розповіли в ISW