Мер Дніпра Філатов різко відповів мешканцям зруйнованого ЖК і заявив, що більше не буде балотуватися

Мер Дніпра Філатов різко відповів мешканцям зруйнованого ЖК, в який вчора влучила російська ракета.

Про це повідомляє НСН з посиланням на соцмережі міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Вчора, 28 липня, після ракетного удару росіян по Дніпру, Борис Філатов розмістив пост у Фейсбуці, де написав, що ЖК, куди влучила ворожа ракета, не був заселений.

Однак, у коментарях до його допису жінка на ім’я Валентина Перепелица обурилася на слова міського голови. Вона запитала: навіщо він розповсюджує інформацію, що будинок був не заселений, адже насправді вона разом зі своїм чоловіком, наприклад, уже робила ремонт в оселі.

“З якою метою Ви також розповсюджуєте інформацію, що будинок не заселений, мешканців не було? Що означає під продаж? Моєї квартири просто немає!”, наголосила жителька міста.

Однак мер Дніпра у грубій формі відповів Перепелиці, що викликало чимало обурення серед містян.

Крім того, він додав, що останню чергу йому “кататимуть публічні істерики в інтернеті” мешканці саме елітного ЖК “Женева”. А також зауважив, що йому є кому допомагати.

Вже у суботу, 29 липня, на хвилі критики на його адресу міський голова Дніпра Борис Філатов зробив новий допис на своїй сторінці, де заявив, що ймовірно надалі не балотуватиметься на цю посаду.

“За майже 10 років свого мерства я так і не звик до хамства, тупості та образ. Якщо вам не подобається мер, то на виборах ви можете обрати собі іншого. У вас буде можливість. Тим більше, що я балотуватися, схоже, більше не збираюся”, заявив Філатов.

Він знову підкреслив, що пошкоджений ракетами житловий комплекс “Женева” ще не було введено в експлуатацію, “то була друга черга, і там були квартири під продаж та ремонт”, тож людям пощастило, і саме тому немає загиблих.

“Після того (…) знову посипалися образи та шантаж. Екзальтовані громадяни і смердючі телеграми-канали побачили в цьому якийсь таємний зміст, щоб, мовляв, не виплачувати компенсацію нещасним громадянам”, пише Філатов. “Безумовно, ми розбиратимемося з кожним власником зруйнованого житла і намагатимемося допомогти. Але ось тільки адвокати/підприємці/добрі люди, які купили «метри» в новому і прекрасному комплексі «Женева», чомусь вважають за краще кидатися прокльонами на адресу влади. Навіть не прочитавши програму міськради про компенсації”, додав Філатов.

Міський голова заявив, що з понеділка у пошкодженому будинку почне працювати комісія. Але не потрібно забувати, що це приватне житло:

“Міська влада може дати вам компенсацію, але не зобов’язана наново відбудувати ваш будинок”. “Якщо у вас є житло, а ви придбали квартиру під перепродаж/оренду/як інвестицію, то ви теж компенсацію не отримаєте. І не тому, що Філатов поганий, а тому що це просто гроші інших городян, які не зобов’язані за вас платити”, написав Філатов, наголосивши, що “особисто знає громадянку, у якої в цьому ЖК є три квартири”.

Крім того, він розкритикував мешканців Дніпра, які, крім усього, вимагають від влади компенсації через пошкоджену нерухомість унаслідок сильного буревію, що був у місті 27 липня. Адже “муніципалітет не зобов’язаний оплачувати витрати на ремонт за рахунок інших платників податків”.

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