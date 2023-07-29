В ОВА назвали наслідки обстрілу Дніпра 28 липня

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки обстрілу Дніпра 28 липня, повідомляє НСН

Внаслідок російської ракетної атаки по Дніпру пошкоджень зазнали житлові будинки, багатоповерхівка. Зачепило адміністративні споруди й автомобілі.

Російська окупаційна армія 28 липня завдала ракетного удару по Дніпру. Пошкоджень зазнали 4 житлові будинки, одна багатоповерхівка і дві двоповерхівки. Також, постраждали 3 адміністративні споруди і 7 автівок.

“Кількість постраждалих у Дніпрі не змінилася. 9 людей, серед яких двоє дітей”, – йдеться у повідомленні глави ОВА.

Весь житловий комплекс має пошкодження, один з будинків комплексу зруйнований з 9 по 13 поверх.

Наслідки обстрілу Дніпра 28 липня

Обстріл Дніпра

Ввечері, 28 липня у низці східних та південних регіонів оголосили повітряну тривогу. Після цього у Дніпрі пролунали вибухи. Згодом стало відомо про влучання у багатоповерхівку.

Президент України Володимир Зеленський Відреагував на удар росіян по обласному центру Дніпропетровської області. Гарант Конституції заявив, що Україна зробить усе для того, щоб російські окупанти були покарані за свої теракти, в тому числі і за сьогоднішній удар по багатоповерхівці в Дніпрі.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що ціллю окупантів була порожня будівляСлужби безпеки України. Він зазначив, що це вже третя їхня спроба поцілити туди.

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