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В ОВА назвали наслідки обстрілу Дніпра 28 липня

Журналіст
В ОВА назвали наслідки обстрілу Дніпра 28 липня
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Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки обстрілу Дніпра 28 липня, повідомляє НСН

Внаслідок російської ракетної атаки по Дніпру пошкоджень зазнали житлові будинки, багатоповерхівка. Зачепило адміністративні споруди й автомобілі.

Російська окупаційна армія 28 липня завдала ракетного удару по Дніпру. Пошкоджень зазнали 4 житлові будинки, одна багатоповерхівка і дві двоповерхівки. Також, постраждали 3 адміністративні споруди і 7 автівок.

“Кількість постраждалих у Дніпрі не змінилася. 9 людей, серед яких двоє дітей”, – йдеться у повідомленні глави ОВА.

Весь житловий комплекс має пошкодження, один з будинків комплексу зруйнований з 9 по 13 поверх.

Наслідки обстрілу Дніпра 28 липня

наслідки обстрілу Дніпра 28 липня

Raketnyj udar po Dnipru okupanty potsilyly po bahatopoverkhivtsi i budivli SBU

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Raketnyj udar po Dnipru 1

Обстріл Дніпра

Ввечері, 28 липня у низці східних та південних регіонів оголосили повітряну тривогу. Після цього у Дніпрі пролунали вибухи. Згодом стало відомо про влучання у багатоповерхівку.

Президент України Володимир Зеленський Відреагував на удар росіян по обласному центру Дніпропетровської області. Гарант Конституції заявив, що Україна зробить усе для того, щоб російські окупанти були покарані за свої теракти, в тому числі і за сьогоднішній удар по багатоповерхівці в Дніпрі.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що ціллю окупантів була порожня будівляСлужби безпеки України. Він зазначив, що це вже третя їхня спроба поцілити туди.

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