Ракетний удар по Дніпру: окупанти поцілили по багатоповерхівці і будівлі СБУ (відео)

Ввечері 28 липня російські військові здійснили ракетний удар по Дніпру й влучили у житлову багатоповерхівку та будівлю Служби безпеки України.

Про це повідомляє НСН з посиланням Телеграм-канал президента Зеленського.

Дніпро. Вечір пʼятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор, написав Зеленський.

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, станом на 22:20 підтверджено 5 травмованих осіб внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

Постраждалі – четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся. Усім надана медична допомога без госпіталізації. Поквартирний обхід завершено. Всі злочини фіксуємо. Не пробачимо росії жодного, написав він.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що в атакованій росіянами адмінбудувлі виникла пожежа, яка охопила площу у 100 квадратних метрів.

Як повідомили в ДСНС, внаслідок обстрілу пошкоджено верхні поверхи 12-поверхової житлової новобудови. Пожежу в адміністративній будівлі ліквідовано.

За повідомленнями ЗМІ, російська ракета зруйнувала два верхніх поверхи нового будинку ЖК у Дніпрі, який ще не був заселеним.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), повідомляє Офіс Генпрокурора.

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