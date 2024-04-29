Навіщо росія накопичує нові сили на кордоні з Україною – пояснення ДПСУ

У Держприкордонслужбі розповіли, навіщо росія накопичує сили на кордоні з Україною і чи можливе вторгнення РФ з кордону

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на даний момент у Росії недостатньо сил, щоб здійснити вторгнення з кордону. Про це повідомляють Новини України – НСН.

“Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії”, – сказав він.

Як повідомив Андрій Демченко, на кордоні з Росією ситуація досить напружена. Відбуваються щоденні обстріли прикордонних областей, туди постійно заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

“Так, з початку 2023 року почали заходити ворожі ДРГ на Чернігівщину, потім їх кількість збільшилась по Сумській області. На кінець минулого року, значна активність спостерігалась і на Харківщині. На даний момент найбільша активність – на Сумщині”, – розповів Демченко.

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Речник повідомив, що кілька днів тому наша прикордонна група зафіксувала спробу заходу ворожої Ддиверсійно-ровідувальної групи у кількості понад 10 осіб.

“Вони намагались замінувати прикордонні шляхи, напевне, з метою підриву Сил оборони або місцевих мешканців. Цю групу було викрито, зав’язався стрілецький бій. Під тиском ворог відійшов за лінію кордону. На щастя, з наших хлопців у цьому бою ніхто не загинув”, – розповів Демченко.

Як відомо, регулярні обстріли військами РФ Сумської області призвели до евакуації з 5-кілометрової зони прикордоння, а також обмеження руху автотранспорту на деяких ділянках доріг уздовж кордону.

Останнім часом окупанти розпочали застосовувати новий підхід у прикордонних районах. Вони здійснюють випадкові обстріли цивільних транспортних засобів. У квітні було обстріляно автомобіль у Чернігівській області. Водій, який перевозив продукти для місцевих жителів, був вбитий.

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