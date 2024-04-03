Сьогодні, 3 квітня, на території Польщі фермери блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску. Легковий транспорт та автобуси вільно перетинають кордон. У Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію на кордоні з Україною

Станом на 3 квітня польські блокують рух вантажівок на трьох КПП – це “Ягодин”, “Рава-Руська” та “Угринів”.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пінформує НСН.

Польські фермери блокують 3 пункти пропуску на кордоні з Україною

На трьох заблокованих напрямках у чергах на польській території перебуває 400 вантажівок.

“Через КПП “Ягодин” та “Рава-Руська” польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі. На цих напрямках в останній період фіксуються нульові показники перетину кордону вантажівками на виїзд з України. Через “Угринів” вони заявили, що пропускатимуть в бік Польщі по одній вантажівці на добу”, – повідомив Андрій Демченко.

Через пункт пропуску “Ягодин” протестувальники пропускають на виїзд з території Польщі дуже малу кількість вантажних автомобілів. Протягом минулої доби – 60 фур. Андрій Демченко наголосив, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажівками.

Також речник Держприкордонслужби нагадав, що польські фермери припинили блокуваня руху вантажівок поПП “Шегині”, “Краківець” та “Устилуг”.

Але, черги на пунктах пропуску Польщі є: у напрямку “Шегині” – 400 вантажівок, а напрямку “Краківця” – 700. Наразі за цими напрямками відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд.

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